Сухопутные войска продолжают получать современные бронетранспортеры

ЦАМТО, 18 ноября. В подразделения Сухопутных войск продолжаются поставки современных бронетранспортеров с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ.

Боевые машины предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы на БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортера в 2,5 раза и вести прицельный огонь с ходу и в ночных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.