ВС Венгрии приобрели самолеты C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 18 ноября. Бразильская компания Embraer объявила о подписании с правительством Венгрии контракта на поставку двух многоцелевых транспортных самолетов нового поколения C-390 "Миллениум" в конфигурации топливозаправщика KC-390.

Кроме того, контракт включает обучение пилотов и технических специалистов, а также поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, а также в проведении других операций. Поставки должны начаться в 2023 году.

После получения самолетов A319 в 2018 году, ВС Венгрии планируют принять в 2023-24 гг. пару KC-390, которые также смогут перевозить крупные грузы в боевых условиях и обеспечивать дозаправку в воздухе.

Венгрия стала второй европейской страной и членом НАТО, выбравшей C-390 "Миллениум". KC-390 ВС Венгрии впервые сможет выполнять гуманитарные миссии в конфигурации с отделением интенсивной терапии. Самолет полностью соответствует требованиям ВС Венгрии, поскольку может использоваться для выполнения различных военных и гражданских задач, включая медицинскую эвакуацию, проведение поисково-спасательных операций, транспортировку войск и грузов, десантирование, дозаправку в воздухе и поддержку гуманитарных операций. KC-390 полностью совместимы с системами НАТО, в т.ч. с точки зрения конфигурации авионики и средств связи.

Система дозаправки KC-390 позволит выполнять дозаправку истребителей JAS-39 "Грипен" ВВС Венгрии, а также других самолетов.

C-390 "Миллениум" полностью готов к эксплуатации. С момента получения первого самолета в 2019 году ВВС Бразилии уже выполнили несколько сложных операций на территории страны и за рубежом. Правительство Португалии подписало контракт на приобретение пяти C-390 в 2019 году. В настоящее время они находятся в производстве и будут приняты на вооружение в 2023 году.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. Практический потолок составляет 11 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов, а также РЛС "Габбиано" группы Leonardo.