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ЦАМТО

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия обладают основными элементами разведывательно-огневой системы

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Михаил Матвеевский
Михаил Матвеевский.
Источник изображения: ДИМК МО РФ

ЦАМТО, 18 ноября. В ВС РФ 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Об основных направлениях повышения боевых возможностей РВиА в преддверии профессионального праздника газете "Красная звезда" рассказал начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью М.Матвеевского газете "Красная звезда".

"Ракетные войска и артиллерия представляют собой боевую систему, оснащенную современными образцами вооружения, управляемую высокопрофессиональными кадрами, опирающуюся на научно обоснованные формы и способы ведения военных действий и предназначенную для непрерывного огневого поражения противника в различных видах военных действий.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия обладают основными элементами разведывательно-огневой системы. Так, ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени.

При этом минимизируется цикл "разведка – поражение", что позволяет в 1,5-2 раза сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Одновременно продолжается работа в этом направлении и создаются перспективные, высокотехнологичные средства огневого поражения, разведки и управления…

Продолжается плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства "Торнадо".

К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие "Ураган", а РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, – устаревшие РСЗО "Град"…

В войска продолжают комплектно поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" с комплексами средств автоматизированного управления огнем "Ринг", обеспечивающими интеграцию в единую систему управления тактического звена.

Для войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека.

Что касается современности вооружения, то с 2012 года нам удалось существенно (более чем в два раза) повысить уровень оснащенности современными образцами – с 25 до 60 проц."

В полном варианте интервью М.Матвеевского опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
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