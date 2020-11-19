На ледокол "Урал" погружен турбогенератор левого борта

Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 07.03.2020.

ЦАМТО, 18 ноября. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 17 ноября завершили погрузку главного турбогенератора левого борта на второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал".

Погрузка турбогенератора общей массой около 300 тонн производилась частями: сначала на заказ загрузили генератор и конденсатор, затем – турбину массой 140 тонн. Оборудование было доставлено и погружено на ледокол с помощью плавучего крана "Демаг". После установки изделий на штатные места специалисты Балтийского завода и предприятия-изготовителя АО "Завод "Киров-Энергомаш" приступили к сборке и монтажу оборудования.

Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.

Универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно было заложено 25 июля 2016 года, спущено на воду 25 мая 2019 года. В настоящее время на предприятии ведется строительство еще двух серийных атомных ледоколов "Сибирь" и "Якутия".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".