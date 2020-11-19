Украина намерена закупать турецкие корветы типа Ada для национальных ВМС

ЦАМТО, 18 ноября. Решение Киева закупать турецкие корветы для национальных ВМС является пощечиной всему украинскому кораблестроению и свидетельствует о его сознательном уничтожении, заявил "РИА Новости" депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
Накануне украинский военный ресурс Defence Express сообщил со ссылкой на осведомленные источники в Минобороны Украины о принятии решения о закупке турецких корветов типа Ada для нужд национальных ВМС. Украина оснастит корветы своими газотурбинными силовыми установками, все остальное будет предоставлено Турцией.
"Украина расписалась перед всем миром в сознательном уничтожении своего кораблестроения. Закупка турецких корветов для нужд национальных ВМС – тому подтверждение. Не верю, чтобы украинские корабелы не могли сами спроектировать и построить корветы подобного типа. Это просто пощечина всей украинской школе кораблестроения", – сказал Бальбек.
По его словам, после майдана на украинское военное кораблестроение началась "какая-то инквизиторская охота, а перед всеми западными образцами вооружений – преклонение".
"Этих людей (корабелов – ред.) преследовали и унижали целых шесть лет, и теперь оказалось, что они никому не нужны. Дело их жизни забыто и поругано. А у властей настоящее идолопоклонство перед иностранной военной техникой. Надеюсь, что эти люди уедут в Россию, где смогут заниматься своим любимым делом", – цитирует "РИА Новости" Руслана Бальбека.