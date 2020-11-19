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ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника

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РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 ноября. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника.

В рамках гособоронзаказа Сухопутные войска получают бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун" и "Торнадо", а также современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8. Разведывательные подразделения оснащаются бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", переносными радиолокационными станциями "Аистенок" и "Фара-ВР".

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Арбалет-ДМ
Тигр-М
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