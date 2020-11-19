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«Торнадо-С» заменят РСЗО «Смерч» и «Ураган»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Согласно плану перевооружения реактивных артиллерийских подразделений ВС России высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С» полностью заменят существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие системы «Ураган» к концу 2027 года.

Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» продолжается. К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие «Ураган», а РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», обладающая автоматизированной системой наведения на цель, - устаревшие РСЗО «Град», - сообщил он в интервью газете  «Красная Звезда».

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо
Торнадо-Г
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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