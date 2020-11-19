«Торнадо-С» заменят РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Согласно плану перевооружения реактивных артиллерийских подразделений ВС России высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С» полностью заменят существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие системы «Ураган» к концу 2027 года.

Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» продолжается. К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие «Ураган», а РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», обладающая автоматизированной системой наведения на цель, - устаревшие РСЗО «Град», - сообщил он в интервью газете «Красная Звезда».