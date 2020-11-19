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МРК «Одинцово» c «Калибрами» войдет в состав российского флота

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МРК «Одинцово»
МРК «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт».
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» и комплексом «Калибр», войдет в состав Военно-морского флота России 21 ноября.

Об этом ообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«В соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова церемония приема в состав новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» и подъема на нем Андреевского флага состоится 21 ноября в Балтийске. Это первый надводный корабль ВМФ России, который оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», - указал Дыгало.

Ранее Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний корабля «Одинцово».

«Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», - отметил главком.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
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