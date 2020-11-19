Над западным форпостом начал курсировать воздушный танкер

В небе над Калининградской областью экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота приступили к отработке дозаправки от топливозаправщика Ил-78.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки, допускаются к которому летчики 1-го и 2-го классов с налетом более 400 часов. Первые 8-10 стыковок обучаемые совершают с инструктором, далее – 3-4 самостоятельных вылета.

На высоте от 2 до 5 километров при скорости 500-600 км/ч пилот должен приблизиться к небесному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика и выдерживать место в строю до полной заправки. В ночное время операция выполняется с использованием дополнительного освещения, которое установлено как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Воздушная дозаправка – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации. Этот навык значительно расширяет радиус действия. Кроме того, готовность к дозаправке в воздухе позволяет оперативно перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения перелета по маршруту следования достаточно поднять в воздух самолет-заправщик.

К отработке воздушной дозаправки привлечено более 10 самолетов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Полеты проходят как одиночно, так и в составе пары. Подобные тренировки на БФ выполняются на регулярной основе не менее двух раз в год.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)