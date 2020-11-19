Ударами по Сирии Израиль поддерживает исламских террористов

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-Кудс», об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило о том, что ПВО Арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся со стороны Голанских высот. В результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал, имеется материальный ущерб. Несколько ракет, по данным САНА, удалось сбить.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном, отмечает РИА Новости.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликтиз-за статуса Голанских высот.