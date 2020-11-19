В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силами в САР после того, как днём ранее были обезврежены взрывные устройства на границе с Сирией, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Вчера мы обнаружили еще один кластер взрывных устройств на Голанских высотах, внутри израильской территории. Это ещё одна попытка иранских сил "Аль-Кудс". Само размещение взрывных устройств было сделано сирийцами, но указания и контроль - иранскими силами "Аль-Кудс", - сказал Конрикус в ходе брифинга. Он отметил, что взрывные устройства были заложены недалеко от места, где в августе была подобная попытка.
Конрикус подчеркнул, что "Израиль нанёс удары по военным целям, принадлежащим как силам "Аль-Кудс", так и сирийским вооружённым силам внутри Сирии".
Конрикус также сообщил, что у него нет информации, была ли уведомлена российская сторона в этот раз, но Израиль "всегда информирует российские войска, безопасность российских военнослужащих в Сирии имеет большое значение для армии обороны Израиля".
Днём ранее армия сообщила, что израильские военнослужащие обезвредили взрывные устройства на границе с Сирией на южной стороне Голанских высот.
Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ. Иранские военные присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.