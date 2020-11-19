Револьверный бум

Спустя почти столетие после появления револьвера системы Нагана образца 1895 года ещё для МВД СССР началась разработка нового 9-мм револьвера. Советский револьвер «Кобальт», вскоре ставший российским РСА, славы среди сотрудников правоохранительных органов так и не снискал, впрочем, как и другие его собратья по классу.

Рождённый в СССР

Разработка револьвера под патрон 9×18 мм в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Кобальт» началась по заказу МВД СССР. Документация на револьвер была готова в 1992 году и позднее передана на Златоустовский машиностроительный завод (ЗМЗ) для начала серийного производства.

Многообразие обозначений и индексов одной модели зачастую вносит путаницу при обсуждении того или иного пистолета или револьвера. Так случилось и с тульским «Кобальтом». В начале разработки он имел стандартный индекс для ЦКИБ СОО ТКБ-0216 (иногда встречается ТКБ-216). Затем в тульском КБ для разработок в интересах силовых структур была открыта новая линейка индексов «ОЦ — Оружие ЦКИБ». Новый револьвер для МВД получил первый номер новой системы индексов — ОЦ-01. В дополнение к индексам оружию принято присваивать и сокращённые наименования, отражающие его назначение либо авторство разработчиков. Так «Кобальт» стал РСА (револьвер Стечкина-Авраамова). Так что в отношении первого цкибовского револьвера можно использовать любое из этих наименований и индексов.

Различные варианты исполнения ТКБ-0216 Источник изображения: zmz.ru

Револьвер РСА внешне мало чем отличался от американских револьверов Смита-Вессона того времени. Защёлку для фиксации барабана разместили в верхней части рамки для более надёжной фиксации — именно это изобретение стало главной «изюминкой» тульского револьвера, отражённой в патенте, заявленном разработчиками И.Я. Стечкиным и Б.В. Авраамовым в декабре 1991 года. Оружие разбирается на несколько крупных узлов, имеет простую конструкцию, высокие надёжность и безопасность использования.

Всего в Туле выпустили две партии револьверов РСА общим количеством чуть более двух сотен единиц. Дальнейшее их производство с 1994 года велось на российском ЗМЗ и казахском заводе «Металлист» в Уральске. Существовало два варианта револьвера: с деревянными и пластиковыми накладками рукоятки. В комплект РСА входили три обоймы, кобура с ячейками для хранения обойм, плечевой ремень и протирка. Позднее вместо плечевого ремня в комплекте появился отдельный подсумок на три снаряжённые обоймы.

Пример ношения РСА в штатной кобуре сотрудником МВД Источник изображения: И. Карден

В 1996 году РСА приняли на вооружение МВД РФ, в том числе в качестве личного оружия сотрудников уголовно-исполнительной системы (в будущем ставшей самостоятельной службой исполнения наказаний — ФСИН). Позднее в Министерстве юстиции, помимо сотрудников ФСИН, револьверами стали вооружать судебных приставов, а в прокуратуре — прокуроров и следователей. Несмотря на столь внушительный список возможных пользователей тульского, а затем и златоустовского револьвера, РСА не стал таким же популярным, как ПМ. Помимо этого, револьвер внесён в список наградного оружия для граждан РФ, насчитывающий всего лишь восемнадцать единиц боевого короткоствольного оружия, четыре из которых — иностранного происхождения.

«Никель» и «Титан»

На волне интереса силовых структур к револьверной схеме исполнения пистолетов в тульском ЦКИБ СОО создали ещё несколько моделей боевого оружия. Следующим после ОЦ-01 стал револьвер ОЦ-11 «Никель», также предназначенный для МВД. Это более компактное, чем РСА, оружие было предназначено для скрытого ношения сотрудниками органов внутренних дел. ОЦ-11 был разработан конструкторами А.Н. Невижиным и С.В. Зотовым. В Туле изготовили небольшую партию (около ста штук) таких револьверов и передали её заказчику.

Револьвер ОЦ-11 «Никель» Источник изображения: museum-arms.ru

Благодаря компактности и использованию лёгких сплавов револьвер весит чуть больше 0,5 кг. Для использования оружия без извлечения из кармана одежды или сумки конструкция имеет полускрытый курок. В первых опытных моделях ОЦ-11 имел привычный открытый курок ударно-спускового механизма. Как и РСА, «Никель» может стрелять как при взведённом курке, так и самовзводом. В последнем случае усилие при спуске курка вдвое больше, что значительно ухудшает кучность стрельбы.

Конструктор Невижин в дальнейшем разработал несколько проектов револьверов и запатентовал множество отдельных конструктивных элементов для них. Одним из таких револьверов стал ОЦ-17 «Титан», который представляет собой несколько доработанный «Кобальт». Револьвер «Титан» превосходит по размерам РСА, но в барабане вмещает на один патрон больше. Благодаря корпусу из титанового сплава такой прирост в габаритах не привёл к увеличению массы оружия, а даже наоборот позволил «сбросить» несколько десятков граммов.

Револьвер ОЦ-17 «Титан» Источник изображения: ЦКИБ СОО

«Никель» и «Кобальт», как и РСА, были приняты на вооружение МВД РФ, однако остались редкими и мелкосерийными изделиями. Несмотря на некоторые преимущества револьвера и довольно высокую его популярность среди полицейских западных стран, в российских реалиях чуда не произошло. Со времён русских «Смит-Вессона», «Галана» и даже «Нагана» прошло немало времени. Триумфальное возвращение револьверов в силовые структуры России не состоялось и стало лишь эпизодом в истории их развития.

Револьвер Грязева-Шипунова

В Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) также для нужд МВД в 1992 году разработали свой вариант револьвера Р-92. Его конструкция была куда более оригинальной, чем у предшественников. Для уменьшения габаритов рукоятка относительно барабана вынесена вперёд, туда же сместился и спусковой крючок, поступательное перемещение которого повысило точность и кучность стрельбы. По своему назначению модель аналогична «Никелю» и также имеет полускрытый курок. Револьвер Р-92, как и РСА, приняли на вооружение нескольких правоохранительных структур и утвердили в качестве наградного оружия.

Револьвер Р-92С на германском аукционе со стартовой ценой 500 евро Источник изображения: hermann-historica.de

В 1994 году серийный выпуск Р-92 был налажен в Коврове на механическом заводе КМЗ. Тем не менее, в МВД револьвер распространения не получил. Часть первой партии револьверов в 1995 году переделали в служебный вариант Р-92С. Для удовлетворения требований закона «Об оружии» было решено не менять патрон 9×18 мм, а изменить конструкции патронников — такой ход позволил конструкторам уменьшить на 20% эффективную дальность стрельбы.

В комплекте к револьверу, кроме металлических обойм, предполагались и пластмассовые. Для хранения и ношения трёх обойм имелся пластиковый пенал (сначала прямоугольной формы, а затем цилиндрической). Впрочем, Р-92С выпускался недолго — примерно до 1996 года. За это время выпустили около 3000 штук обоих вариантов револьвера. Вероятно, в случае более успешной судьбы Р-92 мог именоваться как РГШ и носить имя прославленных тульских конструкторов В.П. Грязева и А.Г. Шипунова.

Служебные револьверы

Револьверный бум 90-х годов отразился на всех видах оружейной отрасли. Были разработаны многочисленные варианты служебных револьверов, оружия для самообороны (газовых и травматических), сигнальных средств. Почти все варианты боевого оружия получили свои служебные версии, ставшие более популярными и распространёнными. Под служебный патрон 9×17 мм в Златоусте выпускали ТКБ-0216С, в Туле — Р-92КС, в Кировске — РСЛ-1.

Из вышеперечисленных наименований читателю здесь впервые встречается револьвер РСЛ-1. Однако при более детальном рассмотрении оружия в нём можно увидеть знакомые черты револьвера РСА, газовый вариант которого МЦРГ-1 и послужил прототипом кировского служебного револьвера. Однако изменения в конструкции привели оружие скорее не к револьверу Стечкина, а к классическому варианту Смит-Вессона. По своим габаритам РСЛ-1 практически равен малогабаритным тульским Р-92 и ОЦ-11, внешне отличаясь от них, главным образом, наличием открытого курка. Другие характеристики РСЛ-1 остались практически теми же, что и у конкурентов.

Револьверы ММРТ-1, РСЛ-1 и МЦРГ-1 Источник изображения: kalashnikov.ru

В дальнейшем на базе многих револьверов появились газовые и травматические версии. На ЗМЗ стали выпускать ТКБ-0216Т «Агент», в Кировске — ММРТ-1 «Шершень», а в Туле — помимо МЦРГ-1, ещё и ГР-92. Переделке подвергались, в основном, барабан с патронником для стрельбы новыми патронами, но в отдельных случаях менялся и ударно-спусковой механизм. Всё это ещё на десяток лет продлило непростую жизнь револьверов в России.

Стоит вспомнить и о специальных газовых револьверах. В начале 90-х годов по заказу Научно-исследовательского института специальной техники (НИИСТ) МВД РФ шла работа над созданием специальных средств раздражающего действия. В частности, появились газовые версии «Дым» калибра 7,6 мм и «Скунс» калибра 5,6 мм. Такие самовзводные револьверы весили всего 300 г и могли воздействовать на правонарушителя на дистанции до 2,5 м. Внешне они похожи на тульские ТОЗ-101 и РС-01 «Скат», вероятно, приходящиеся друг другу «родственниками».

Ковровский «Носорог» и ижевский «Рэкс»

Самый нестандартный вариант компоновки револьвера в России предложили ковровские оружейники. В специальном конструкторском бюро КМЗ под руководством С.И. Кокшарова, взяв за основу хорошо знакомый револьвер РСА, создали свой АЕК-906, значительно переработав его компоновку. Ковровский «Носорог» действительно стал выглядеть необычно и угрожающе. Ствол расположили напротив нижней каморы барабана — тем самым удалось добиться лучшего баланса оружия, что благоприятно повлияло на точность стрельбы.

Демонстрация баланса револьвера АЕК-906 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Такой принцип расположения ствола не нов для револьверов. Его можно в чём-то сравнить с автоматной компоновкой булл-пап, минусы которой всем известны. Очевидные плюсы в таком варианте перекрывают отнюдь не очевидные минусы. При стрельбе из «Носорога» из-за баланса, смещённого ниже относительно прицельной линии, происходит постоянный «завал» оружия вниз при длительном прицеливании. Таким точным и опасным, но слегка неуклюжим, как настоящий носорог, и получился ковровский револьвер. Впрочем, силовиков не заинтересовал как нестандартный револьвер АЕК-906 в калибре 9×18 мм, так и вариант АЕК-906-01 под более мощный патрон 9×19 мм.

Одну из последних попыток благополучно решить судьбу российского револьвера предприняли ижевские оружейники. В отличие от предыдущих револьверов, Ижмех ориентировал свою модель на экспорт, что отразилось в его названии — «Рэкс» («Револьвер ЭКСпортный»). В качестве боеприпасов выбрали популярные западные чисто револьверные патроны .357 Magnum и .380 Special. Благодаря наличию закраины у гильзы таких патронов отпадала необходимость специальной обоймы, а экстракция осуществлялась автоматически при открытии барабана. При необходимости эту функцию можно было отключать.

Револьвер МР-412 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Ижевскому МР-412, выполненному по классическим канонам многолетних западных револьверных традиций, также не удалось сделать успешную карьеру. Мощному и увесистому револьверу с переломной рамой, разработанному Р.Г. Шигаповым и С.В. Гуляевым не было суждено покорить Запад. Вероятно, проблемы в большей степени кроются в определённых препонах импорта на местных рынках оружия, и так переполненных сотнями качественных револьверов более привычных брендов.

Технические характеристики револьверов РСА ОЦ-11 ОЦ-17 Р-92 АЕК-906 Индекс ОЦ-01 ОЦ-11 ОЦ-17 – – Калибр, мм 9×18 9×18 9×18 9×18 9×18 Длина, мм 200 158 205 157 210 Высота, мм 136 113 125 115 145 Ширина, мм 37 34 40 35 37 Масса без патронов, г 785 / 815 550 750 520 800 Масса снаряжённой обоймы, г 65 54 76 100 65 Ёмкость барабана, патронов 6 5 7 5 6

Источники:

9мм револьвер РСА. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТКБ-0216 ТО – 1992 9 мм револьвер ОЦ-01 (ТКБ-0216). Паспорт ОЦ-01ПС 9-мм служебный револьвер Р-92С. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Р-92С.00.000 ТО

Руслан Гук