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ТАСС

СМИ: Япония в марте отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: © Depositphotos / JohanSwanepoel

По данным Kyodo, спутник будет выведен на орбиту российским "Союзом"

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Японский стартап Astroscale Holdings в марте будущего года отправит на орбиту специальный спутник для уборки космического мусора. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что спутник будет выведен на орбиту российским "Союзом", запуск которого пройдет с космодрома Байконур. Длина и высота спутника - шесть метров, ширина - 11 метров, а вес составляет 175 кг. В ходе своей первой тестовой миссии спутник при помощи специальных магнитных панелей будет притягивать к себе космический мусор, после чего зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами.

Япония ранее уже сообщала о планах по борьбе с космическим мусором. В частности, Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало о планах по разработке специального спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Разработка будет вестись совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук "Рикэн". Согласно предварительному проекту, аппарат должен будет воздействовать на мусор лазерным лучом и таким образом сбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

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Страны
Россия
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Байконур
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