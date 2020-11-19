Основной и дублирующий экипажи SIRIUS отберут в феврале 2021 года

Командиром станет представитель российского Центра подготовки космонавтов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссия отберет основной и дублирующий экипажи для международного изоляционного эксперимента SIRIUS-21 к концу февраля 2021 года. Об этом ТАСС рассказал главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский.

"Тренировки экипажей начнутся с начала марта. К этому времени будут отобраны 12 человек - основной экипаж и дублеры", - сказал он.

Как уточнил Белаковский, NASA представит для участия в эксперименте четырех человек, двое из которых войдут в экипаж. Кроме того, в SIRIUS будут участвовать минимум две девушки. Командиром экипажа, как предполагается, станет представитель российского Центра подготовки космонавтов. Возраст участников эксперимента - от 28 до 55 лет.

Главный менеджер проекта также отметил, что вполне вероятно, что экипаж будет состоять не только из россиян и американцев, возможно участие и других стран. "Есть добровольцы из ОАЭ, Индии, Мексики и целого рядя других государств", - сказал Белаковский.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

Изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в Москве на базе Института медико-биологических проблем. В ходе эксперимента экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, с близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.