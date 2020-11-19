Мир и война беженцев

Журналист Алексей Рамм — о том, почему $1млрд гуманитарной помощи Сирии эффективнее «Калибров»

Россия выделила Сирии более $1млрд на гуманитарные цели. Об этом заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возращению беженцев Михаил Мизинцев, не уточнив, правда, когда и за какой период выделили средства. По его словам, деньги пошли в том числе на восстановление электроснабжения, промышленности, религиозных объектов. Чуть позже глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил журналистам, что с 2015 года Москва ежегодно направляла Дамаску на гуманитарные цели не менее $150 млн и останавливать эту работу российская сторона не планирует.

Всю прошлую неделю в Дамаске проходила международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии. В мероприятии участвовали официальные представители 27 стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая. По данным российско-сирийского координационного штаба, за пределами страны сегодня находится более 6,5 млн граждан. Лагеря беженцев из Сирии есть на территории нескольких государств, в том числе Ливана и Иордании. Но самые большие временные поселения расположены в Турции. По разным оценкам, там проживает более 3,5 млн временно перемещенных сирийцев.

Москва уже несколько лет оказывает помощь Дамаску в возвращении беженцев. С 2017 года действует совместный российско-сирийский межведомственный координационный штаб. Благодаря его усилиям на территории страны развернуты специальные пропускные пункты. Именно с их помощью беженцы возвращаются в Сирию с территории других государств. При пересечении границы они получают материальную помощь, документы, возможность добраться до дома. Как отметил Михаил Мизинцев, с начала реализации сирийско-российской инициативы наибольшее число беженцев вернулось с территории Ливана и Иордании.

Почему Россия уделяет такое пристально внимание гуманитарной помощи и работе с беженцами? В военной науке есть понятие «битва беженцев» (Battle of the Refugees). Уже не одно десятилетие противоборствующие стороны воюют не только на поле боя, но и сражаются за умы и сердца людей, спасающихся от войны. Задача такой «битвы» проста — создать из беженцев движение, которое можно использовать для борьбы со своим противником.

Многие страны специально обучают своих военнослужащих и сотрудников спецслужб, как работать в условиях Battle of the Refugees. В вооруженных силах США даже есть целая бригада (95th civil affairs brigade) по взаимодействию с гражданской администрацией. Одна из важнейших задач пяти батальонов этой воинской части — работа со временно перемещенными лицами.

Бойцы 95-й бригады не просто создают временные жилища для них, оказывают гуманитарную и медицинскую помощь. Они проводят среди беженцев и так называемые информационные операции — говоря простым языком, ведут пропаганду. Примечательно, что 95-я бригада официально входит в состав американских сил специальных операций. Кстати, подразделения «по работе с гражданской администрацией» постоянно находятся в печально известном лагере сирийских беженцев «Рукбан». Фактически они и являются негласной администрацией этого образования.

Примеры Battle of the Refugees хорошо известны. Так, во время войны в Афганистане благодаря помощи США и стран Персидского залива на территории Пакистана была создана целая армия. Ее солдатами стали воспитанные в лагерях беженцев дети и подростки. Уже в 1990-х годы эти вооруженные отряды захватили страну и стали называться движением «Талибан» (запрещено в России).

В начале 1980-х годов исламские радикальные движения превратили лагеря палестинских беженцев в Ливане в свои вербовочные площадки. В результате в стране вспыхнула гражданская война. Помимо самих ливанцев, в ней так или иначе приняли участия военнослужащие Сирии, Франции, Соединенных Штатов и Израиля.

Как показывает опыт современных воин и военных конфликтов, выиграть Battle of the Refugees очень тяжело. Так, во время американского вторжения в Ирак начался массовый исход беженцев в соседние страны. Запрещенная в России «Аль-Каида» использовала их как не иссякающий источник подпитки своих отрядов. Достаточно сказать, что в лагере для иракских беженцев в Иордании впервые начал свою пропаганду Абу Бакр аль-Багдади.

Соединенные Штаты попытались ответить гуманитарными операциями, созданием так называемых лагерей безопасности, а также вливанием денежных средств в инфраструктуру разрушенного Ирака и созданием рабочих мест. Но до самого вывода своих войск США так и не удалось остановить поток беженцев, не говоря уже о том, чтобы начать возвращать их на родину.

За прошедшие три года с момента начала работы российско-сирийского межведомственного координационного штаба наша страна проделала огромную работу. Поток беженцев за пределы страны уже остановлен, более того, люди возвращаются из соседних стран домой. Это положительно сказывается не только на гуманитарной, но и на военной ситуации в Сирии. К примеру, в большинстве провинций не происходит террористических актов и волнений. Там идут мирная жизнь и восстановление экономики.

При поддержке России для сирийских беженцев и мирных жителей в различных районах страны восстановлены тысячи образовательных и медицинских учреждений, отстроены более 5 тыс. домов, отремонтированы шесть автомобильных мостов и более тысячи километров автомобильных дорог, проложены линии электропередач. Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения, хлебопекарни, электроподстанции, автозаправочные станции. А главное, заработало более 14 тыс. промышленных предприятий.

Фактически $1млрд российской гуманитарной помощи сделал для установления мира в Сирии гораздо больше, чем крылатые ракеты «Калибр» и высокоточные авиабомбы.

Между тем Battle of the Refugees в Сирии продолжается. По словам Михаила Мизинцева, в лагере беженцев «Эль-Холь» активно вербуют сторонников запрещенного в России ИГИЛ. В этом лагере набрана группа, которая под руководством инструкторов из США заканчивает двухмесячные курсы боевой подготовки.

Не менее сложная ситуация и в районе американской военной базы в Эт-Танф. Вокруг нее организована 55-километровая зона безопасности. Под ее прикрытием продолжают свою террористическую деятельность незаконные вооруженные формирования. Их боевики курируют и расположенный здесь лагерь внутренне перемещенных лиц «Рукбан», где в тяжелейших условиях остаются более 4 тыс. сирийских граждан.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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