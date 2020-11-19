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Перспективный бразильский легкий военно-транспортный самолет

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Командующий воено-воздушными силами Бразилии генерал-лейтенант Антонио Карлос Моретти Бермудес 13 ноября 2020 года представил изображения перспективного легкого транспортного самолета STOUT (Short Take Off Utility Transport) c гибридной силовой установкой, начатого разработкой ВВС Бразилии совместно с бразильской компанией Embraer в соответствии с меморандумом, подписанным в декабре 2019 года. Самолет предназначен для замены в ВВС Бразилии легких турбовинтовых транспортных самолетов C-95 (Embraer EMB-110 Bandeirante) и C-97 (Embraer EMB-120 Brasilia), которых сейчас имеется суммарно 83 единицы.

Изображение перспективного легкого транспортного самолета STOUT (Short Take Off Utility Transport) c гибридной силовой установкой, начатого разработкой ВВС Бразилии совместно с бразильской компанией Embraer (с) ВВС Бразилии

Особенностью STOUT будет оснащение гибридной силовой установкой в составе двух турбовинтовых и двух электрических двигателей (каждый с шестилопастным воздушным винтом), последние будут установлены на законцовках крыла и питаться от генераторов турбовинтовых двигателей. Это должно придать самолету хорошую тяговооруженность и высокие взлетно-посадочные характеристики. Самолет выполнен по схеме высокоплана с задней аппарелью и Т-образным хвостовым оперением, внешне являясь как бы уменьшенным подобием нового среднего военно-транспортного самолета Embraer C-390. По своим размерам STOUT будет примерно аналогичен ЕМВ-120.

Самолет должен иметь возможность взлетать с максимальной нагрузкой не менее 3 тонн с полос длиной 1200 м и перевозить эту нагрузку на расстояние 2425 км. Вместимость 24 десантника или 30 солдат с оружием, или грузы, в том числе на поддонах, а также медицинские модули. Также есть планы по созданию пассажирской версии самолета.

Изображения перспективного легкого транспортного самолета STOUT (Short Take Off Utility Transport) c гибридной силовой установкой, начатого разработкой ВВС Бразилии совместно с бразильской компанией Embraer (с) ВВС Бразилии

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Медицина
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