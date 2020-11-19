Россия за пять лет доставила более 4,5 тыс. т гумпомощи в Сирию

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) за пять лет доставили сирийским гражданам более 4,5 тыс. т гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

Ежедневно многие жители разрушенных в ходе войны населенных пунктов вынуждены ехать за продуктами в более крупные города.

Поселок Сифат в Алеппо, например, лишился хлебопекарни во время войны. За пропитанием приходится ездить каждый день на большое расстояние в центр региона. Однако в этот раз ехать не пришлось: российские военнослужащие доставили в населенный пункт пакеты с мукой, сахаром, рисом и чаем.

Отмечается, что также за пять лет при поддержке России в Сирии были восстановлены 975 образовательных и 246 медицинских учреждений, более 4,8 тыс. жилых домов. Кроме того, были отремонтированы более 1,4 тыс. км линий электропередачи и свыше 1,6 тыс. км автодорог.

10 ноября сообщалось, что накануне проведения Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии в нескольких провинциях государства продолжена работа по оказанию гуманитарной помощи нуждающемуся населению.