Эксперимент SIRIUS-21 по подготовке полета на Луну начнется 3 июня

Международный эксперимент по изоляции SIRIUS-21 начнется в Москве 3 июня 2021 года. Об этом сообщил главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский в интервью ТАСС.

«На днях прошли онлайн-переговоры руководства ИМБП и Human Research Program NASA, на которых был утвержден график работ по подготовке эксперимента SIRIUS. Предполагается, что вход в эксперимент начнется 3 июня», — уточнил он.

Сообщается, что он будет проводиться на базе ИМБП. Экипажу, состоящему из шести разнополых добровольцев, предстоит пробыть в полной изоляции от мира в течение восьми месяцев. Участники эксперимента будут находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. В таких условиях будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, «Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе») проводится совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

19 июля 2019 года в Москве завершился первый этап международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну. Эксперимент проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) на базе ИМБП РАН.

В состав экипажа вошли командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Анастасия Степанова, Аллен Миркадыров (США) и Рейнхолд Повилаитис (США), врач Стефания Федяй.