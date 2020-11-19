РСЗО неизвестного происхождения потеряна Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Источник изображения: Фото: Отвага2004

После снятия в Азербайджане характерных для военного времени ограничений по распространению информации, стали появляться видео и фотоматериалы, снятые в ходе боевых действий.

Например, на днях на форумах и в социальных Сетях обнародовано изображение уничтоженной неизвестной реактивной системы залпового огня.

Такие боевые машины демонстрировались в ранних репортажах с линии фронта. Уже тогда было много предположений, где Баку закупил эти РСЗО. Установленные на шасси Урал-43202 два пакета по 15 направляющих в каждом очень напоминали аналогичные изделия, изготовленные в Северной Корее и известные как ВМ-11. Те, в свою очередь, являются облегченными версиями советских БМ-21 "Град".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В свое время они активно применялись на Ближнем Востоке, в частности в ходе войны в Ливане в 1982 году. Под названием RL-21 и KRL-122 выпускались в Египте и, соответственно, в Пакистане. Однако до сих пор нет конкретных данных, кто же поставил такие реактивные установки в эту страну. Также нет информации об объемах поставок, но можно предположить, что речь идет о нескольких десятках машин, которыми удалось вооружить дивизионы общевойсковых бригад.