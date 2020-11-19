Войти
Вестник Мордовии

РСЗО неизвестного происхождения потеряна Азербайджаном в Нагорном Карабахе

157
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

После снятия в Азербайджане характерных для военного времени ограничений по распространению информации, стали появляться видео и фотоматериалы, снятые в ходе боевых действий.

Например, на днях на форумах и в социальных Сетях обнародовано изображение уничтоженной неизвестной реактивной системы залпового огня.

Такие боевые машины демонстрировались в ранних репортажах с линии фронта. Уже тогда было много предположений, где Баку закупил эти РСЗО. Установленные на шасси Урал-43202 два пакета по 15 направляющих в каждом очень напоминали аналогичные изделия, изготовленные в Северной Корее и известные как ВМ-11. Те, в свою очередь, являются облегченными версиями советских БМ-21 "Град".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В свое время они активно применялись на Ближнем Востоке, в частности в ходе войны в Ливане в 1982 году. Под названием RL-21 и KRL-122 выпускались в Египте и, соответственно, в Пакистане. Однако до сих пор нет конкретных данных, кто же поставил такие реактивные установки в эту страну. Также нет информации об объемах поставок, но можно предположить, что речь идет о нескольких десятках машин, которыми удалось вооружить дивизионы общевойсковых бригад.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Египет
КНДР
Ливан
Пакистан
Продукция
Град РСЗО
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
15.03.2013
Доклад Национальной разведки США: у Путина будут большие проблемы
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:39
  • 78
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы