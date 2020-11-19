Изоляционный эксперимент SIRIUS-21 начнется 3 июня

Для участия в эксперименте будет отобран экипаж из шести человек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный эксперимент SIRIUS-21, в рамках которого экипаж проведет в изоляции восемь месяцев, начнется 3 июня 2021 года. Об этом ТАСС рассказал главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

"На днях прошли онлайн-переговоры руководства ИМБП и Human Research Program NASA, на которых был утвержден график работ по подготовке эксперимента SIRIUS. Предполагается, что вход в эксперимент начнется 3 июня", - сказал он.

Для участия в изоляционном эксперименте будет отобран разнополый международный экипаж из шести человек.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

Изоляционный эксперимент SIRIUS пройдет в Москве на базе ИМБП. В ходе эксперимента экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.