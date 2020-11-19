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Китай намерен отказаться от российских заправщиков Ил-78

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Источник изображения: vpk-news.ru

Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время должна получить собственный самолёт-заправщик, который компания Xian разработала на базе первого китайского тяжёлого военно-транспортного самолёта Xian Y-20.

Как сообщает издание Ordnance Industry Science Technology из Сианя, что в провинции Шэньси на северо-западе Китая, в китайских социальных сетях появились фотографии военно-транспортного самолёта Xian Y-20, который летит вместе с китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20.

Новый самолёт-заправщик оснащён системой шланг-конус, при которой на летающем танкере установлены подвесные заправочные установки, а заправляемые летательные аппараты соединяются с ней приёмной штангой. Отмечено, что Xian Y-20 может работать совместно не только с Chengdu J-20, но и бомбардировщиком Xian H-6, что позволит серьёзно увеличить дальность полёта обеих боевых машин, говорит Global Times.

Первоначально Xian Y-20 будет использоваться параллельно с советским самолётом-заправщиком Ил-78 и устаревшим китайским воздушным танкером HU-6, а затем постепенно китайцы полностью перейдут на отечественный самолет.

Разработка Xian Y-20 идёт с 2006 года. По имеющимся данным, собрано около десятка лётных образцов Xian Y-20. Помимо варианта самолёта-заправщика новинка получит и версию дальнего радиолокационного обнаружения.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
Xian H-6
Y-20
Ил-78
Проекты
Истребитель 5 поколения
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