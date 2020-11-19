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Успеет ли Трамп воплотить в жизнь «глобальное отступление»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп в течение остающихся в его распоряжении чуть более двух месяцев пребывания в Белом доме может вывести почти все американские войска из Сомали в рамках «глобального отступления» по примеру значительного сокращения американского контингента в Афганистане и сравнительно небольшого свёртывания военного присутствия в Ираке.

Об этом Reuters стало известно от официальных лиц в Вашингтоне, поделившихся информацией на условиях анонимности, говорит Eadaily.

По их словам, пока ничего окончательно не согласовано и никаких приказов от военно-политического руководства армии США не поступало. Тем не менее все последние дни растут ожидания того, что Трамп скоро примет решение относительно Сомали по примеру сворачивания антитеррористических миссий в Афганистане и Ираке.

В минувший понедельник Reuters сообщило, что Трамп был вынужден согласиться на частичный вывод войск из Афганистана, несмотря на данные ранее обещания вывести все войска из этой страны к предстоящему Рождеству, то есть до 25 декабря.

Ожидается, что уходящий американский лидер также отдаст приказ о небольшом сокращении численности войск в Ираке, с 3 000 до 2 500 солдат и офицеров ВС США, говорят собеседники британского информагентства в Белом доме.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Сомали
США
Персоны
Трамп Дональд
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