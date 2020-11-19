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ТАСС

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Министр обороны отметил профессионализм и безупречную боевую выучку ракетчиков и артиллеристов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии, который будет отмечаться 19 ноября. Он отметил профессионализм и безупречную боевую выучку личного состава войск.

"Сегодня личный состав войск, как и прежде, демонстрирует профессионализм и безупречную боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники", - говорится в приказе Шойгу, текст которого опубликован в газете "Красная Звезда".

Министр напомнил, что во все времена пушкари и бомбардиры с честью несли свою службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине. "В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов их потомки внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Продолжая победные традиции воинов-фронтовиков, воины-артиллеристы и ракетчики образцово выполняли воинский долг по защите безопасности нашей страны в послевоенный период, в ходе локальных войн и военных конфликтов", - подчеркнул он.

Шойгу также дал высокую оценку работникам оборонных предприятий. "Качество и надежность созданных ими современных ракетных комплексов, среди которых "Искандер-М" и наследники знаменитых "катюш" - "Торнадо", позволяют военнослужащим решать важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства", - сказал министр.

Он поздравил всех с праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества.

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