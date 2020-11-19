Войти
ТАСС

Малый ракетный корабль "Одинцово" примут в состав ВМФ 21 ноября

154
0
+1
МРК «Одинцово»
МРК «Одинцово».
Источник изображения: odintsovo.info

Корабль оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" и комплексом "Калибр"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" проекта 22800, который оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" и комплексом "Калибр", будет принят в состав Военно-морского флота России 21 ноября. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова церемония приема в состав новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово" и подъема на нем Андреевского флага состоится 21 ноября в Балтийске. Это первый надводный корабль ВМФ России, который оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", - сказал Дыгало.

Ранее Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний корабля "Одинцово". "Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово", - сказал Евменов, которого процитировал представитель пресс-службы Минобороны РФ.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами. Корабль "Одинцово" предназначен для одиночного выполнения задач в морской зоне, а также в составе отрядов и группировок боевых кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
Похожие новости
18.11.2020
«Одинцово» с «Панцирем» готово к службе
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
07.11.2018
Последний этап госиспытаний МРК "Ураган" проекта 22800 пройдёт на Балтике
27.11.2017
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
01.08.2017
Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:39
  • 78
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы