Малый ракетный корабль "Одинцово" примут в состав ВМФ 21 ноября

Корабль оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" и комплексом "Калибр"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" проекта 22800, который оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" и комплексом "Калибр", будет принят в состав Военно-морского флота России 21 ноября. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова церемония приема в состав новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово" и подъема на нем Андреевского флага состоится 21 ноября в Балтийске. Это первый надводный корабль ВМФ России, который оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", - сказал Дыгало.

Ранее Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний корабля "Одинцово". "Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово", - сказал Евменов, которого процитировал представитель пресс-службы Минобороны РФ.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами. Корабль "Одинцово" предназначен для одиночного выполнения задач в морской зоне, а также в составе отрядов и группировок боевых кораблей.