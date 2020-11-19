Следить за Карабахом: Турция отправляет войска в Азербайджан

Парламент Турции одобрил отправку войск в Азербайджан

Парламент Турции принял меморандум президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке войск в Азербайджан. Турция установит в Азербайджане наблюдательный пункт, с которого с помощью беспилотников будет следить за соблюдением перемирия в Карабахе. Совет Федерации 18 ноября рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, это также может быть связано с миротворческой миссией в Карабахе.

Меморандум о переброске турецких войск в Азербайджан вечером 17 ноября был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.

Турция установит в Азербайджане наблюдательный пункт, с которого с помощью беспилотников, управляемых турецкими офицерами, будет следить за соблюдением перемирия в Карабахе, передает Haberturk.

Выступая на рассмотрении законопроекта, депутат от националистической партии İYİ Ахат Андикан, среди прочего, заявил, что победа Азербайджана в Карабахе помогла поставить заслон «великим мечтам Армении».

Депутат от Демократической партии народов Тулай Хатымогуллары Оруч сказал, что Турция говорит «нет» военным действиям в угоду диалогу, миру и урегулированию политическими методами вопросов внешней политики.

В этот же день сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации 18 ноября рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил указ на рассмотрение парламента.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», - указывалось в документе.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что данное решение является внутренним делом Турции.

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур», - уточнил представитель Кремля.

При этом, известно, что Вашингтон и Париж просят Москву уточнить условия полного прекращения боевых действий в Карабахе, а также детализировать роль Турции в договоренностях. Об этом заявили представители Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму их выступления на брифинге для журналистов распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Спикерам от Госдепа был задан вопрос, какие темы поднимались на переговорах главы Госдепартамента США Майка Помпео и руководителя французского МИД Жан-Ива Ле Дриана в Париже.

«Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя [Минской группы ОБСЕ], они [Франция] разделяют то же мнение, что и мы, - мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в [мирном] процессе Минской группы», - отметили американские дипломаты.

Главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Франции признали предпринятые Россией действия, которые привели к режиму прекращения огня, сохраняющемуся уже около недели.

Вместе с тем руководители Госдепа и МИД Франции подчеркнули, что у них все еще сохраняется большое количество вопросов, которые требуют ясности от России в отношении параметров этого соглашения, в том числе о роли Турции, чтобы получить больше информации по ситуации.

«[Помпео и Ле Дриан] отметили, что Россия пригласила сопредседателей в Москву для [внесения] большей ясности, и, как вы, вероятно, видели по новостям, между сопредседателями состоялись телефонные переговоры», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно трехстороннему соглашению Москвы, Баку и Еревана, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион вводятся российские миротворцы.

Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды.

Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

Турция будет участвовать только в работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Эрдоган 11 ноября заявил о подписании Анкарой и Москвой меморандума о создании такого центра.

Как уточнил, со своей стороны, Песков, этот мониторинговый центр будет размещен на территории Азербайджана. По словам представителя Кремля, «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Рафаэль Фахрутдинов