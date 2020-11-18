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ТАСС

В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе и защите Отечества

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Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

В документе прописываются принципы подготовки и полномочия органов власти по ее организации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов повторно внесла в Госдуму законопроект "О подготовке граждан РФ к военной службе и защите Отечества", регулирующий организацию допризывной и вневойсковой военной подготовки россиян. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Федеральная система подготовки граждан к военной службе - комплекс мер, включающих в себя допризывную и вневойсковую подготовку граждан к военной службе, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан", - говорится в тексте документа.

В понятие допризывной подготовки предлагается включить "целенаправленный процесс обучения и воспитания граждан по формированию у них компетентности, знаний, умений, навыков, необходимых для прохождения военной службы". Это в том числе занятия физической культурой и получение спортивных разрядов, юнармейская подготовка, медицинская подготовка. "Допризывная подготовка дополнительно включает проведение мероприятий по профессионально-психологическому отбору, медицинскому обследованию граждан и постановке их на первоначальный воинский учет", - говорится в документе.

Вневойсковая подготовка определена как составной элемент федеральной системы подготовки граждан к военной службе, проводимой вне Вооруженных Сил РФ, она, согласно документу, может осуществляться в форме проведения учебных сборов или плановых занятий.

В документе прописываются принципы подготовки граждан к военной службе, прописываются полномочия органов власти по ее организации. Основными направлениями указаны подготовка к военной службе по призыву и на контрактной основе, патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация и отбор на специальности, востребованные в области обороны и безопасности, а также формирование мотивации на военно-профессиональную деятельность.

Законопроект впервые был внесен в Госдуму в декабре 2018 года и затем дорабатывался с учетом мнений заинтересованных министерств и ведомств, говорится в сопроводительных материалах.

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