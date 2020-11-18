Завершились летные испытания спутника "Электро-Л" номер 3

Систему рекомендовано использовать по назначению

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госкомиссия решила завершить летные испытания спутника "Электро-Л" номер 3. Систему рекомендовано использовать по назначению, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Завершилось заседание государственной комиссии. Принято решение завершить летные испытания космической системы "Электро" с КА [космический аппарат] "Электро-Л" номер 3 и рекомендовать КА для использования по целевому назначению", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, в составе гидрометеорологической геостационарной космической системы "Электро" будут использоваться два спутника "Электро-Л" номер 2 (запущен в декабре 2015 года) в точке стояния 14,5 градусов западной долготы, а также "Электро-Л" номер 3 (запущен в декабре прошлого года) в точке стояния 76 градусов восточной долготы.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Первые два аппарата этой серии были запущены с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит" в 2011 и 2015 годах, третий с помощью российской ракеты "Протон-М" в 2019 году.