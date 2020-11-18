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Арабская марсианская станция совершила финальную коррекцию траектории

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Арабская марсианская станция совершила финальную коррекцию траектории
Арабская марсианская станция совершила финальную коррекцию траектории.
Источник изображения: UAE Space Agency / Mohammed bin Rashid Space Centre

Межпланетная станция Al Amal успешно совершила третий по счету и заключительный маневр коррекции траектории на пути к Марсу. Это означает, что аппарат должен прибыть к Красной планете в расчетный срок, который намечен на вечер 9 февраля 2021 года, сообщается в твиттере миссии.

Объединенные Арабские Эмираты активно занимаются своей космической программой, предусматривающей как освоение околоземной орбиты, так и полеты автоматических аппаратов к Луне и Марсу. В рамках этой программы в июле этого года к Красной планете отправилась автоматическая станция Al Amal («Надежда»), которая стала первым подобным аппаратом страны.

Общая масса станции, включая топливо, составляет 1350 килограммов, а ее размеры составляют 2,37 на 2,9 метра. Al Amal оснащена двумя солнечными панелями, шестью основными и восемью двигателями ориентации, мультиспектральной камерой, двумя спектрометрами, а также системами связи и навигации. Предполагается, что станция будет заниматься изучением с орбиты нижних слоев атмосферы Марса, динамики сезонных тепловых потоков, а также влияния климата на темпы потери верхними слоями атмосферы Красной планеты водорода и кислорода.

В настоящее время Al Amal двигается со скоростью почти 93 тысячи километров в час и пролетела около 65 процентов пути до Марса. 8 ноября 2020 года станция совершила последний из трех маневров коррекции траектории и нацелена на орбиту захвата Марса. Таким образом, она должна прибыть к планете в срок, ожидается, что это произойдет в 18-42 по московскому времени 9 февраля 2021 года. Затем последует 6-недельный период тестирования аппаратуры, после чего станция перейдет на эллиптическую рабочую орбиту с периодом обращения вокруг Марса 55 часов и начнет научную программу, рассчитанную на два года.

Al Amal не единственный аппарат, летящий сейчас к Марсу: «Персеверанс» и первый китайский марсоход уже преодолели половину пути до планеты.

Александр Войтюк

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Страны
Китай
ОАЭ
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
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