Бразильцы занялись разработкой легкого гибридного транспортника

Бразильская компания Embraer приступила к разработке легкого гибридного военно-транспортного самолета. Как пишет Flightglobal, в войсках он должен будет заменить устаревшие транспортники EMB-110 Bandeirante и EMB-120 Brasilia. Проект транспортника получил обозначение STOUT (Short Take Off Utility Transport, транспортный самолет с укороченным взлетом).

ВВС Бразилии и Embraer подписали соглашение о взаимопонимании, на основе которого может быть заключен контракт на разработку легкого гибридного транспортного самолета, в декабре 2019 года. Бразильская компания занимается эскизным проектированием самолета в рамках соглашения. Изображения перспективного транспортника компания показала 13 ноября 2020 года.

По размерам STOUT будет сопоставим с транспортниками EMB-110 и EMB-120. Первый имеет в длину 15,1 метра, в высоту 4,9 метра и размах крыла 15,3 метра, а второй — 20, 6,4 и 19,8 метра соответственно. Новый транспортный самолет планируется выполнить четырех моторным по схеме высокоплана с T-образным хвостовым оперением. Электромоторы будут установлены по одному по центру консолей крыла и по одному на его законцовках.

Предполагается, что для взлета STOUT будет достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1,2 километра. Дальность полета транспортника составит 2,4 тысячи километров. Самолет сможет перевозить грузы массой до трех тонн. Транспортник получит аппарель в хвостовой части. STOUT сможет перевозить до 24 парашютистов или до 30 бойцов. Другие подробности о самолете пока не раскрываются.

В сентябре прошлого года Embraer начала поставлять ВВС Бразилии транспорты-заправщики KC-390, разработка которых велась с 2007 года. Это самый тяжелый транспортник из когда-либо разработанных в Бразилии. Транспорт-заправщик имеет в длину 33,4 метра, в высоту — 11,4 метра и размах крыла — 33,9 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 81 тонну.

Бразильский транспортник предназначен для перевозки грузов или топлива массой до 26 тонн. Самолет способен развивать скорость до 850 километров в час и совершать полеты на расстояние до 5 тысяч километров. В общей сложности бразильские военные заказали 30 новых самолетов, включая два летных образца для испытаний.

Василий Сычёв