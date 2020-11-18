Войти
N+1

Бразильцы занялись разработкой легкого гибридного транспортника

483
1
0
EMB 110
EMB 110.
Источник изображения: Jonas Barros / Flickr

Бразильская компания Embraer приступила к разработке легкого гибридного военно-транспортного самолета. Как пишет Flightglobal, в войсках он должен будет заменить устаревшие транспортники EMB-110 Bandeirante и EMB-120 Brasilia. Проект транспортника получил обозначение STOUT (Short Take Off Utility Transport, транспортный самолет с укороченным взлетом).

ВВС Бразилии и Embraer подписали соглашение о взаимопонимании, на основе которого может быть заключен контракт на разработку легкого гибридного транспортного самолета, в декабре 2019 года. Бразильская компания занимается эскизным проектированием самолета в рамках соглашения. Изображения перспективного транспортника компания показала 13 ноября 2020 года.

По размерам STOUT будет сопоставим с транспортниками EMB-110 и EMB-120. Первый имеет в длину 15,1 метра, в высоту 4,9 метра и размах крыла 15,3 метра, а второй — 20, 6,4 и 19,8 метра соответственно. Новый транспортный самолет планируется выполнить четырех моторным по схеме высокоплана с T-образным хвостовым оперением. Электромоторы будут установлены по одному по центру консолей крыла и по одному на его законцовках.

Предполагается, что для взлета STOUT будет достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1,2 километра. Дальность полета транспортника составит 2,4 тысячи километров. Самолет сможет перевозить грузы массой до трех тонн. Транспортник получит аппарель в хвостовой части. STOUT сможет перевозить до 24 парашютистов или до 30 бойцов. Другие подробности о самолете пока не раскрываются.

В сентябре прошлого года Embraer начала поставлять ВВС Бразилии транспорты-заправщики KC-390, разработка которых велась с 2007 года. Это самый тяжелый транспортник из когда-либо разработанных в Бразилии. Транспорт-заправщик имеет в длину 33,4 метра, в высоту — 11,4 метра и размах крыла — 33,9 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 81 тонну.

Бразильский транспортник предназначен для перевозки грузов или топлива массой до 26 тонн. Самолет способен развивать скорость до 850 километров в час и совершать полеты на расстояние до 5 тысяч километров. В общей сложности бразильские военные заказали 30 новых самолетов, включая два летных образца для испытаний.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
Arleigh Burke
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.07.2020
ВВС Бразилии получили третий самолет ВТА KC-390 "Миллениум"
19.06.2019
Бразилия может поставить ВМС Аргентины ДЭПЛ класса "Тупи"
30.10.2018
Самолет ВТА КС-390 получил гражданский сертификат типа
06.07.2018
Boeing и Embraer заключат стратегическое партнерство для ускорения роста мировой авиакосмической отрасли
13.05.2015
За глоток свежего керосина — часть II
1 комментарий
№1
18.11.2020 00:25
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома