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Китайцы приступили к испытаниям летающего танкера на базе транспортника Y-20

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Y-20
Y-20.
Источник изображения: Xian

Китайские разработчики приступили к летным испытаниям перспективного самолета-заправщика, созданного на базе тяжелого транспортного самолета Y-20. Как пишет Global Times, самолет заметили в полете с выпущенной из кормовой части заправочной системой «шланг-конус». Во время испытаний к летающему танкеру приближался тяжелый истребитель J-20. Вероятно, речь идет об испытаниях с имитацией дозаправки в воздухе.

Разработка транспортника Y-20 велась с 2007 года. Самолет совершил первый полет в январе 2013 года, а наземные испытания транспортника проводились с декабря 2012 года. Y-20 создан по схеме четырехмоторного высокоплана. Транспортник оснащен многостоечным убираемым шасси, а также грузовой аппарелью в хвостовой части.

Длина Y-20 составляет около 47 метров, высота — 15 метров, а размах крыла — 45 метров при максимальной взлетной массе 220 тонн. Китайский транспортник может развивать скорость до 830 километров в час и совершать полеты при полной загрузке на расстояние до 4,4 тысячи километров. Y-20 предназначен для перевозки грузов массой до 66 тонн. Практический потолок полета самолета составляет 13 тысяч метров.

В феврале 2020 года сообщалось, что китайская авиастроительная компания Xian завершила разработку самолета-заправщика на базе Y-20. Летающий танкер способен перевозить до 90 тонн топлива. На новый китайский заправщик установлена система передачи топлива «шланг-конус». Другие подробности о новом самолете пока не раскрываются. Xian также занимается разработкой самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе Y-20.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Y-20
Проекты
2020-й год
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