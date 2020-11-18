Самое важное о технологиях «чистого угля»

Станция фильтрации газа

В начале 2017 года в Техасе был запущен проект Petra Nova – это первая в мире установка по улавливанию углекислого газа из выбросов в рамках концепции «чистого угля» (то есть безопасного сбора СО2, который образуется при сжигании угля). Но уже в мае 2020-го ее пришлось остановить из-за падения рентабельности, к тому же вместо заявленных 33 % фильтрации выбросов на практике достигли лишь 17,5 %. Это неприятная, но типовая ситуация – по данным Глобального института по изучению проблем улавливания и хранения углерода, сегодня из 51 запущенного проекта по «чистому углю» в мире работает лишь 19.

Концепция «чистого угля» предполагает, что если устранить два ключевых продукта сжигания ископаемого топлива – сажу и дым, то применение угля станет «чистым», не загрязняющим окружающую среду. Для этого при помощи различных технологий из выбросов извлекается максимум углекислого газа или углерода. Его можно закачивать на хранение в выработанные шахты, залитые соляным раствором, дожигать в печах, а в случае с Petra Nova газ подавался через 82 км на буровую установку для повышения давления в буровом растворе и увеличения нефтедобычи. У любой новой хорошей идеи всегда есть недостаток – она очень дорога в реализации. На запуск Petra Nova администрацией президента США было выделено $84 млн, потому что проект был во многом политическим. И когда цены на нефть весной 2020-го рухнули, нефтяники прекратили добычу и отказались принимать углекислый газ. Схожие проблемы наблюдаются по всему миру – на установку очистного оборудования требуется $100 млрд в год, но эти инвестиции никогда не окупятся. В Международном энергетическом агентстве подсчитали, что для удержания прироста мировой температуры на уровне 2 градусов к 2040 году нужно улавливать 4 гигатонны CO2 в год, а в идеале – 7 гигатонн. Текущие мощности, включая проекты «чистого угля», не превышают 40 мегатонн в год, что в сто раз меньше необходимого. Поэтому, какой бы привлекательной не выглядела данная концепция, одной ее в сложившейся ситуации будет явно недостаточно.