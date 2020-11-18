Войти
Техкульт

Самое важное о технологиях «чистого угля»

384
0
0

Станция фильтрации газа

В начале 2017 года в Техасе был запущен проект Petra Nova – это первая в мире установка по улавливанию углекислого газа из выбросов в рамках концепции «чистого угля» (то есть безопасного сбора СО2, который образуется при сжигании угля). Но уже в мае 2020-го ее пришлось остановить из-за падения рентабельности, к тому же вместо заявленных 33 % фильтрации выбросов на практике достигли лишь 17,5 %. Это неприятная, но типовая ситуация – по данным Глобального института по изучению проблем улавливания и хранения углерода, сегодня из 51 запущенного проекта по «чистому углю» в мире работает лишь 19.

Концепция «чистого угля» предполагает, что если устранить два ключевых продукта сжигания ископаемого топлива – сажу и дым, то применение угля станет «чистым», не загрязняющим окружающую среду. Для этого при помощи различных технологий из выбросов извлекается максимум углекислого газа или углерода. Его можно закачивать на хранение в выработанные шахты, залитые соляным раствором, дожигать в печах, а в случае с Petra Nova газ подавался через 82 км на буровую установку для повышения давления в буровом растворе и увеличения нефтедобычи. У любой новой хорошей идеи всегда есть недостаток – она очень дорога в реализации. На запуск Petra Nova администрацией президента США было выделено $84 млн, потому что проект был во многом политическим. И когда цены на нефть весной 2020-го рухнули, нефтяники прекратили добычу и отказались принимать углекислый газ. Схожие проблемы наблюдаются по всему миру – на установку очистного оборудования требуется $100 млрд в год, но эти инвестиции никогда не окупятся. В Международном энергетическом агентстве подсчитали, что для удержания прироста мировой температуры на уровне 2 градусов к 2040 году нужно улавливать 4 гигатонны CO2 в год, а в идеале – 7 гигатонн. Текущие мощности, включая проекты «чистого угля», не превышают 40 мегатонн в год, что в сто раз меньше необходимого. Поэтому, какой бы привлекательной не выглядела данная концепция, одной ее в сложившейся ситуации будет явно недостаточно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.07.2020
Схватка на берегах Нила
09.12.2019
"Хотели купить у союзников": Турция объяснила контракт на С-400
15.12.2015
Коллективный Гагарин
21.05.2014
Прощай, мартен!
15.01.2013
Генералы-геймеры и солдаты-слизняки
26.12.2012
Танки перешли границу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома