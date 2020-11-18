Лидеры БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе

Лидеры заявили, что необходим правовой режим для предотвращения размещения там оружия

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступили против гонки вооружений в космосе и за использование космического пространства исключительно в мирных целях.

"Мы подчеркиваем важность обеспечения защиты и безопасности космической деятельности и использования космического пространства в мирных целях, а также предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля по итогам саммита объединения.

Руководители стран "пятерки" отметили "срочную необходимость согласования юридически обязывающего многостороннего инструмента, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству, в том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе и угрозы силой или ее применения в отношении космических объектов".

"Мы подчеркиваем, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия в космическом пространстве (МТДК), включая "Инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе" могут также способствовать достижению этой цели. Мы подтверждаем, что МТДК должны дополнять, а не заменять эффективный юридически обязывающий режим использования космического пространства", - подчеркивается в документе.

Страны БРИКС вновь заявили "о важности строгого соблюдения принципов, установленных в Договоре о космосе, в целях содействия устойчивому и мирному использованию космического пространства на благо и в интересах всех стран". "Мы подтверждаем необходимость ведения деятельности по мирному исследованию и использованию космического пространства в соответствии с нормами международного права в целях сохранения космического пространства для будущих поколений. Применение соответствующих космических технологий в мирных целях станет весомым вкладом в достижение Целей в области устойчивого развития", - отмечено в документе. Лидеры также обратили внимание на важность продолжения сотрудничества стран БРИКС по вопросу дистанционного зондирования Земли.

Проблемы химоружия

"Мы подчеркиваем фундаментальное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одного из столпов международного режима разоружения и контроля в области ОМУ. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, включая принятие юридически обязывающего протокола к конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств", - говорится в документе.

Лидеры стран БРИКС поддержали "скорейшее возобновление переговоров по подготовке такого протокола". "Функции КБТО, в том числе в части, касающейся Совета Безопасности ООН, не должны дублироваться другими механизмами. Усилия по решению вопросов, связанных с выполнением договоренностей, должны соответствовать КБТО", - уточняется в документе.

"Мы вновь заявляем о поддержке сохранения Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) как эффективного инструмента в области разоружения и нераспространения и призываем государства-участники сохранять целостность КЗХО и вести конструктивный диалог в целях восстановления духа консенсуса в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказано в Московской декларации.