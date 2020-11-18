Космонавты на МКС установили новую заплатку на трещину в российском модуле "Звезда"

В Роскосмосе отметили, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты, которые находятся на МКС, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". По итогам замеров утечка может быть окончательно устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. "На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - подчеркнули в госкорпорации.