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ТАСС

Космонавты на МКС установили новую заплатку на трещину в российском модуле "Звезда"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

В Роскосмосе отметили, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты, которые находятся на МКС, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". По итогам замеров утечка может быть окончательно устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. "На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - подчеркнули в госкорпорации.

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