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ТАСС

Arianespace рассчитывает сохранить график запусков, несмотря на неудачу миссии Vega

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Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

До конца года компания намерена осуществить еще три старта

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Французская компания-оператор космических запусков Arianespace рассчитывает сохранить график стартов до конца 2020 года, несмотря на неудачный запуск ракеты-носителя Vega. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава компании Стефан Исраэль.

До конца года Arianespace намерена осуществить еще три старта.

"Мы надеемся, что сможем сохранить наш график запусков до конца года", - отметил он. По его словам, расследование причин неудачного старта ракеты-носителя Vega поручено специальной комиссии. "Мы будем информировать о том, как продвигается эта работа", - пообещал Исраэль.

Во вторник ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли была запущена с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Как сообщили в Arianespace, спустя восемь минут после старта, когда сработало зажигание двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета.

Avum оборудуется жидкостным реактивным двигателем РД-843, разработанным украинским КБ "Южное". Как отмечается на сайте КБ, установка позволяет проводить до пяти запусков за один полет, общее время работы двигателя составляет порядка 700 секунд. Производство двигателей осуществляется на предприятии "Южмаш" в Днепре.

Запуск Vega был седьмым в этом году и 17-м за все время ее использования с 2012 года. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя (первый произошел в июле 2019 года).

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Страны
Гвиана
Украина
Франция
Компании
Arianespace
КБ "Южное"
Южмаш
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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