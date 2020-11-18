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Российская газета

Росгвардейцев обязали носить нагрудные жетоны

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Бойцов и офицеров Федеральной службы войск национальной гвардии России обязали носить нагрудный знак по аналогии с полицейскими. Соответствующий приказ подписал глава службы - директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Из документа следует, что алюминиевый жетон в форме овала серебристого цвета будет содержать эмблему Нацгвардии и идентификационный номер сотрудника. Размер "бэйджа" - 75 на 60 мм. "Номер нагрудного знака представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда, отображающих условный номер воинской части, и двух цифр нижнего ряда, определяющих нумерацию, начинающуюся с номера "01" и продолжающуюся в порядке возрастания номеров", - говорится в документе.

Отмечается, что знак предназначен для личной идентификации росгвардейцев, участвующих в охране общественного порядка и выполняющих задачи по охране важных гособъектов.

Законопроект об обязательном ношении нагрудных знаков росгвардейцами разработал и в августе прошлого года внес сенатор Владимир Лукин. В Росгвардии поддержали законопроект. К слову, МВД утвердило нагрудные знаки с личными номерами для сотрудников патрульно-постовой службы, ДПС и участковых еще в 2011 году.

Летом текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение. Теперь росгвардейцы должны называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение по требованию граждан.

Исключение предусмотрено для случаев, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление, правонарушение или когда ведется преследование совершившего их лица.

В прошлом году сообщалось, что росгвардейцев планируют обязать носить не только нагрудные идентификационные жетоны, но и видеорегистраторы.

"При обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Кроме того, видеокамеры смогут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений при проведении проверочных мероприятий", - перечислял директор Росгвардии Виктор Золотов цели применения видеорегистраторов.


Иван Петров

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Росгвардия
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