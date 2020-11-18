В Перл-Харборе будет крытый сухой док для американских АПЛ

Военно-морские силы США впервые со времен Второй мировой войны решили построить новый завод по ремонту подводных лодок на гавайской верфи Перл-Харбор, сообщает Navy Times.

Военные рассматривают возможность строительства сухого дока на месте пары мокрых доков, использовавшихся во время войны для корабельных работ, цитирует газету Honolulu Star-Advertiser ИА Красная Весна. Вдобавок к крытому доку будет возведен и некий «прибрежный производственный объект».

По словам Карла Шустера, бывшего оперативного директора Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, для соблюдения режима секретности и для противодействию спутниковой разведки потребуется возвести глухое ограждение и крышу сухого дока.