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В Перл-Харборе будет крытый сухой док для американских АПЛ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морские силы США впервые со времен Второй мировой войны решили построить новый завод по ремонту подводных лодок на гавайской верфи Перл-Харбор, сообщает Navy Times.

Военные рассматривают возможность строительства сухого дока на месте пары мокрых доков, использовавшихся во время войны для корабельных работ, цитирует газету  Honolulu Star-Advertiser ИА Красная Весна. Вдобавок к крытому доку будет возведен и некий «прибрежный производственный объект».

По словам Карла Шустера, бывшего оперативного директора Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, для соблюдения режима секретности и для противодействию спутниковой разведки потребуется возвести глухое ограждение и крышу сухого дока.

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Страны
США
Компании
Сухой ПАО
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