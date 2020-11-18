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«Град» по-сербски воюет в Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

На состоявших недавно учениях бригады «Тарик бин Зияд» Ливийской национальной армии замечены изготовленные в Сербии современные реактивные системы залпового огня «Морава».

Особенностью данных РСЗО является модульность - с пусковых установок возможно задействовать реактивные снаряды различных типов и калибров. Например, 128-мм боеприпасы, которые способны поражать цели на дистанциях 12600, 22500 и 30000 метров. На одной установке находятся два снаряженных контейнера с 12 или 16 направляющими.

При необходимости их можно заменить на 122-мм средства поражения, применяемые БМ-21 «Град» или их многочисленными вариантами. Причем в самых совершенных версиях дальность действия уже возрастает до 35000-40000 метров.

В различных странах мира большой популярностью пользуются 107-мм китайские комплексы Тип 63 и их клоны. Их часто можно увидеть у противоборствующих сторон в Ливии. Учитывая это, сербские конструкторы предусмотрели применение и таких реактивных снарядов. Тогда количество пусковых труб на одной машине возрастает до 25 штук.

«Морава» отличается высоким уровнем автоматизации процессов наведения и перезарядки.

РСЗО выполнена на шасси сербского двухосного полноприводного автомобиля FAP 1118 с дизельным двигателем мощностью 174 л.с. Расчет- 3 человека.

РГ отмечает, что первым покупателем такого оружия стали Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что именно оттуда эта техника и была переправлена в Ливию.

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Град РСЗО
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