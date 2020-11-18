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В России оспорили слова Обамы об утрате статуса сверхдержавы

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Настоящим критерием, определяющим сверхдержаву, является военная мощь, и Россия ему полностью соответствует. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, оспорив слова бывшего президента США Барака Обамы, который в своих мемуарах заявил, что Россия якобы утратила этот статус.

По словам Мураховского, при написании книги Обама мог выбрать любой критерий для оценки, однако в действительности он всего один. «Можно по валовому внутреннему продукту… Можно по доходу на душу населения, можно по размеру территории. Критериев обозвать сверхдержавой множество на вкус автора… Но реально это военная мощь, конечно, и возможность сокрушить противника», — пояснил эксперт в ответ на заявление бывшего американского лидера.

Он подчеркнул, что на данный момент в мире существуют всего две сверхдержавы — Россия и США. Именно они располагают вооружением, которое способно в короткий срок полностью уничтожить любую другую страну.

В то же время Мураховский согласился с Обамой в том, что России действительно недостает военных баз, располагающихся за рубежом. По его мнению, их стоило бы восстановить в ряде стран, чтобы обеспечить Военно-морскому флоту России присутствие во всех регионах мира, в том числе в Тихом и Атлантическом океанах. В частности, Москве стоило бы вернуть базы во Вьетнаме и на Кубе, считает эксперт.

Ранее в ноябре сообщалось, что Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. По его мнению, в первую очередь об этом свидетельствует то, что Москве не хватает союзников и военных баз. Кроме того, Россия по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Персоны
Барак Обама
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