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«Артемида»: возвращение американцев на Луну

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы намерены всерьёз заняться освоением космоса. Вчера, 16 ноября, пресс-служба компании Northrop Grumman на своём официальном YouTube-канале показала процесс постройки элементов космического корабля, а также визуализацию программы NASA под названием Artemis («Артемида»).

В 2017 году президент США подписал указ о возобновлении космической программы под названием Space Policy Directive-1. В текущем году на официальном сайте Администрации президента США был опубликован указ о поддержке коммерческого освоения космических ресурсов.

Визуализация программы «Артемида»

Вступительная часть документа ссылается на Директиву по космической политике от 11 декабря 2017 года. В частности, указывается, что США с партнёрами намерены развернуть на Луне, а позже и на других космических объектах базы для долгосрочного пребывания людей. Таким образом, в Белом доме предлагают игнорировать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 1979 года. В частности, в «Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах» указывается, что исследование и использование спутника Земли осуществляется в интересах всех стран мира. США не подписывали данное соглашение. Остальные пункты указа и вовсе предлагают правительству стимулировать добычу и освоение космических ресурсов коммерческими компаниями под контролем США либо в международном партнёрстве.

Впрочем, резолюция ООН допускает невоенное освоение космоса. В частности, в статье 3 «Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах» указывается: «Запрещается создание на Луне военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных манёвров. Использование военного персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования и использования Луны».

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Страны
США
Компании
NASA
Northrop Grumman
ООН
Проекты
Луна
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