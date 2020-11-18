Неизвестный луноход: Роскосмос рассекретил документы о миссии 50-летней давности

Эксперты прокомментировали рассекреченные документы о луноходе

К 50-летию посадки первого советского лунохода Роскосмос опубликовал ранее не известные документы и чертежи легендарной миссии. С некоторыми документами ознакомилась "Газета.Ru".

Ровно 50 лет назад Советский Союз стал первой страной, успешно доставившей на Луну самоходный аппарат - «Луноход-1», который вместе со своим младшим собратом и первым спутником Земли навсегда стали символами советской научной мысли и успехов в освоении космоса.

«...17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут... «ЛУНА-17» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Дождей. На посадочной ступени был установлен лунный аппарат «ЛУНОХОД-1», - говорилось в сообщении ТАСС. -

Впервые в истории космонавтики на Луну доставлен и приступил к научным исследованиям автоматический самоходный аппарат, управляемый с Земли».

Сегодня что-то подобное удалось сделать только китайскому роверу, успех первого советского лунохода, запущенного в другую технологическую эру, кажется немыслимым - ведь ему удалось не просто выжить на Луне, но и значительно перевыполнить возложенные на него задачи.

«Луноход-1» состоял из двух основных частей: колесного шасси и герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура.

Контейнер имел форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором-охладителем для сброса тепла, имело больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой.

Внутренняя поверхность крышки была покрыта фотоэлементами солнечной батареи, что обеспечивало подзаряд аккумуляторной батареи в течение лунного дня.

Приборный отсек был установлен на восьмиколесном шасси, обеспечивающем передвижение автоматической лаборатории по поверхности Луны. Известно, что при выборе типа инженеры отказались от варианта гусеничного и четырехколесного шасси из-за их ненадежности.

«Нам пришлось делать далеко не одну машину для испытаний на земле. Эти испытания были проведены на вибрационных стендах и в барокамерах в условиях холода и в условиях тепла, мы вынуждены были испытывать машину на перегрузки, убедиться в том, что перегрузочные способности достаточны при посадке, хотя она и мягкая, - вспоминал главный конструктор Георгий Бабакин. -

Но создаются определенные перегрузки, которые необходимо выдержать аппарату, он должен нормально существовать после этих перегрузок. Были испытаны отдельные части аппарата в условиях облучения ультрафиолетом, потоками протонов, с тем, чтобы выяснить сохраняются ли качества поверхностей, их характеристики отражения солнечного света, что крайне важно для работы системы терморегулирования».

Управление самоходным аппаратом из Центра управления луноходом выполнял экипаж - командир, водитель, штурман, оператор и бортинженер. Экипаж лунохода, получая на Земле лунные телевизионные изображения и телеметрическую информацию, с помощью специализированного пульта управления обеспечивал выдачу команд на луноход.

«Луноход-1» ползал по Луне до сентября 1971 года. Суммарная длительность активного функционирования самоходного аппарата «Луноход-1» составила 301 сутки 06 часов 37 минут. Аппарат преодолел 10 540 метров, что стало мировым рекордом, передал на Землю более 200 лунных панорам, около 20 тысяч фотографий и другие результаты исследований.

В итоге обследования луноходом района посадки станции «Луна-17» были построены: топографическая схема трассы в масштабе 1:1000, уточненные схемы отдельных участков в масштабе 1:200, высотные профили трассы и характерных кратеров. С помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА была получена информация о химическом составе лунного грунта - в своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (