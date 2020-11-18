Неизвестный луноход: Роскосмос рассекретил документы о миссии 50-летней давности

Эксперты прокомментировали рассекреченные документы о луноходе
К 50-летию посадки первого советского лунохода Роскосмос опубликовал ранее не известные документы и чертежи легендарной миссии. С некоторыми документами ознакомилась "Газета.Ru".
Ровно 50 лет назад Советский Союз стал первой страной, успешно доставившей на Луну самоходный аппарат - «Луноход-1», который вместе со своим младшим собратом и первым спутником Земли навсегда стали символами советской научной мысли и успехов в освоении космоса.
«...17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут... «ЛУНА-17» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Дождей. На посадочной ступени был установлен лунный аппарат «ЛУНОХОД-1», - говорилось в сообщении ТАСС. -
Сегодня что-то подобное удалось сделать только китайскому роверу, успех первого советского лунохода, запущенного в другую технологическую эру, кажется немыслимым - ведь ему удалось не просто выжить на Луне, но и значительно перевыполнить возложенные на него задачи.
«Луноход-1» состоял из двух основных частей: колесного шасси и герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура.
Контейнер имел форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором-охладителем для сброса тепла, имело больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой.
Приборный отсек был установлен на восьмиколесном шасси, обеспечивающем передвижение автоматической лаборатории по поверхности Луны. Известно, что при выборе типа инженеры отказались от варианта гусеничного и четырехколесного шасси из-за их ненадежности.
«Нам пришлось делать далеко не одну машину для испытаний на земле. Эти испытания были проведены на вибрационных стендах и в барокамерах в условиях холода и в условиях тепла, мы вынуждены были испытывать машину на перегрузки, убедиться в том, что перегрузочные способности достаточны при посадке, хотя она и мягкая, - вспоминал главный конструктор Георгий Бабакин. -
Но создаются определенные перегрузки, которые необходимо выдержать аппарату, он должен нормально существовать после этих перегрузок. Были испытаны отдельные части аппарата в условиях облучения ультрафиолетом, потоками протонов, с тем, чтобы выяснить сохраняются ли качества поверхностей, их характеристики отражения солнечного света, что крайне важно для работы системы терморегулирования».
Управление самоходным аппаратом из Центра управления луноходом выполнял экипаж - командир, водитель, штурман, оператор и бортинженер. Экипаж лунохода, получая на Земле лунные телевизионные изображения и телеметрическую информацию, с помощью специализированного пульта управления обеспечивал выдачу команд на луноход.
В итоге обследования луноходом района посадки станции «Луна-17» были построены: топографическая схема трассы в масштабе 1:1000, уточненные схемы отдельных участков в масштабе 1:200, высотные профили трассы и характерных кратеров. С помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА была получена информация о химическом составе лунного грунта - в своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (