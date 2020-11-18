Первому серийному советскому БТР исполнилось 70 лет

БТР-40 считается первой серийной машиной такого класса в СССР. В минувший понедельник исполнилось 70 лет с момента принятия этого легендарного бронетранспортера на вооружение Советской Армии.

Работы над ним начались в 1947 году в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода. При создании широко использовались узлы и агрегаты известного вездехода ГАЗ-63.

"Сороковой", он же Объект 141, был достаточно компактной машиной: длина - 5004 мм, ширина - 1900 мм, а высота - 1876 мм. Боевая масса составляла 5300 кг.

Мощность карбюраторного двигателя ГАЗ-40 - 78 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 79 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

При экипаже в два человека перевозилось еще 8 мотострелков. В качестве вооружения применялся 7,62-мм пулемет СГМБ с боекомплектом 1250 патронов. Максимальная толщина бронирования - 10 мм.

На его базе была создана модификация со спаренной 14,5-мм зенитной установкой ЗТПУ-2, а также вариант, способный двигаться по железной дороге.

БТР-40 участвовал в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах. Во Вьетнаме появилась необычная модификация, оснащенная авиационными ракетами К-13 с инфракрасной головкой самонаведения. Она была предназначена для борьбы с воздушными целями.

На Ближнем Востоке бронетранспортер использовался в арабских армиях, а также, после захвата израильтянами, в виде трофеев.

В настоящее время БТР-40 продолжают служить в более чем десятке стран. В Индонезии, например, их модернизировали, установив дизельный двигатель, башню с вооружением и доработав бронированный корпус.

#OTD BTR-40 was adopted by the Decree of the Council of Ministers of the USSR dated November 16, 1950. The serial production of vehicles was carried out at the Gorky Automobile Plant. The first Soviet armored personnel carrier, which was put into mass production in the USSR. pic.twitter.com/62tsxYC1Mz — Andrei_bt (@AndreiBtvt) November 16, 2020

Алексей Брусилов