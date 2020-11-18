Шойгу анонсировал запуск до 20 ракет «Ангара» в год с космодрома Плесецк

Россия к 2025 году сможет осуществлять ежегодно с космодрома Плесецк до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса. Об этом заявил 17 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник Шойгу в рамках рабочей поездки проинспектировал проведение боевыми расчетами Минобороны испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5» на универсальном стартовом комплексе космодрома Плесецк.

«Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе», — приводит «РИА Новости» слова Шойгу.

В начале октября гендиректор компании «Главкосмос» (входит в ГК «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов сообщил, что в программу летных испытаний российской ракеты-носителя «Ангара» планируется включить ее коммерческие пуски.

В августе стало известно, что бюджет на создание и испытания ракет-носителей «Ангара» увеличен в 1,7 раза, до 45,5 млрд рублей, на период до 2026 года.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».