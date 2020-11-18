В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества

Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности проведут заседание военного комитета. Оно будет 17-м по счету и состоится 19 ноября в режиме видеоконференции.

Заседание пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова.

Согласованная повестка дня, как рассказали корреспонденту "РГ" в Объединенном штабе ОДКБ, будет посвящена вызовам и угрозам в регионах коллективной безопасности. На заседании обсудят основные направления развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на среднесрочную перспективу, а также вопросы совместной подготовки коллективных сил ОДКБ в 2021 году. Кроме того, речь пойдет о развитии военных медицинских служб и научно-исследовательской работы в сфере авиации.

Тимофей Борисов