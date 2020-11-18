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Российская газета

Шойгу: С космодрома Плесецк будет проводиться до 20 пусков ракет "Ангара"

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Космодром Плесецк с 2025 года сможет выполнять до 20 пусков ракет-носителей "Ангара" в год, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, такое количество пусков позволит обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе.

Шойгу подчеркнул, что с космического ракетного комплекса "Ангара" возводимого на космодроме Плесецк с 2025 году, будут проводиться запуски ракет-носителей легкого и тяжелого классов. В состав универсального стартового комплекса, готовность которого проверял Шойгу, входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

В состав космического ракетного комплекса "Ангара" входят универсальный стартовый комплекс и семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Кроме того, космический ракетный комплекс включает в себя технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура.

Новое семейство ракет использует экологически чистые компоненты топлива. Было проведено два запуска с космодрома Плесецк. В космос отправилась легкая "Ангара-1.2ПП", которая стартовала в июле 2014 года, и тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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