Начались летные испытания модернизированного T-27M "Тукано" ВВС Бразилии

ЦАМТО, 17 ноября. В рамках празднования Дня авиатора и Дня ВВС Бразилии в Минас-Жерайсе состоялся первый полет модернизированного учебно-тренировочного самолета T-27 "Тукано" (р.н FAB 1446), получившего обозначение Т-27М.

Первый полет выполнил летчик-испытатель и начальник Летно-исследовательского и испытательного института (IPEV). По заявлению пилота, новая авионика показала себя очень хорошо. В целом интегрированная система надежна и современна, что позволит облегчить курсантам переход к пилотированию новых самолетов ВВС Бразилии, включая KC-390 "Миллениум" и F-39 "Грипен".

Как заявлено, во время полета продолжительностью 2 часа 5 минут Т-27М были проверены электрическая система, работа резервных систем, проведена оценка анемометрической системы и нового оборудования, включая новую систему ориентации и навигации.

Модернизация проводится компанией Albatross Engenharia LTDA в партнерстве с командованием ВВС Бразилии на предприятии PAMA LS (Lagoa Santa Aeronautical Material Park) в Минас-Жерайс. На начальном этапе работы проводятся на двух опытных образцах.

Целью проводимой модернизации является модернизация приборной панели самолета, адаптация ее к требованиям новых правил управления воздушным движением для улучшения возможностей подготовки пилотов Военно-воздушной академии Бразилии в Пирасунунге. Кроме того, были улучшены резервные системы, что повысило безопасность эксплуатации самолета, выполнена замена устаревшего оборудования и окраска самолета. Параллельно с модернизацией разрабатываются соответствующие тренажеры для наземной подготовки пилотов.

Планы ВВС Бразилии предусматривают модернизацию 42 самолетов к декабрю 2022 года. Первая партия модернизированных УБС будет возвращена в состав ВВС первой половине 2021 года.