Оригинал взят у коллеги naval_manual в Вторая китайская палубная авиагруппа

Рука на пульсе.

Надо бы выгулять один из юзерпиков, благо, повод появился. На днях в Китае была "сертифицирована" вторая палубная авиагруппа. Сообщение об этом прошло практически незамеченным - на фоне вот этого всего в новостях. Между тем, событие, конечно, важное. Главное - в коротком, но ёмком видео:

Поскольку не все читают на английском, перескажу: на днях (видимо, в начале ноябре) пилоты второй китайской авиагруппы сдали зачёт в Бохайване - нам, любителям русско-японской истории, этот кусок Жёлтого моря более известен как Печилийский залив. Принципиально важно следующее: пилоты новой авиагруппы проходили подготовку для полётов с палубы с молодых кадетских ногтей, по новой программе. Первая авигруппа была набрана из уже состоявшихся лётчиков ВВС (пишут именно про ВВС, хотя, возможно, речь идёт о пилотах морской авиации ВМС НОАК), которые проходили программу переподготовки. Новые пилоты моложе - им нет тридцати - и, как утверждается, новая программа позволила сократить время подготовки, повысив её эффективность (что бы ни скрывалось за этим расплывчатым словом).

Понятно, что китайцы гордятся, и есть чем. Тем не менее, в таких случаях опытный наблюдатель должен добавить дёгтя, показав внимательность и ум. Для начала замечу, что китайцы стали замазывать бортовые номера самолётов - что, впрочем, получается через раз. Самолёты первой авиагруппы имели номера в пределах 100...125, самолёты второй лишились единички в начале номера. Сам факт цензуры представляется любопытным, хотя и не очень понятно, что хотят скрыть китайцы. Возможно, как раз тот факт - не указанный в явном виде - что это вторая (а не, скажем, третья) авиагруппа. Между тем, это можно говорить относительно уверенно, самолёты с "десятыми" номерами впервые появились в кадре относительно недавно, других серий номеров пока не было.

Во-вторых, любопытно, что зачёт новые пилоты сдавали на "Ляонине", а не на торжественно введённом в строй в прошлом декабре "Шаньдуне". Это ещё более любопытно потому, что в сентябре появились сообщения о первых в истории китайского флота учениях с участием пары авианосцев. Получается, что на этих учениях у китайцев была только одна полноценная авиагруппа. Тот факт, что вторая авиагруппа была "сдана" флоту почти на год позже второго авианосца, сам по себе может и не быть свидетельством "некоторых проблем" - но, в сочетании с сентябрьскими сообщениями, вызывает известный скепсис.

Впрочем, иначе и быть не могло. Сравнение авианосной истории с покупкой ишака может показаться избитым, но против фактов не попрёшь - ишака купить проще. И, рискну предположить, китайцев ещё ждут новые принципиальные проблемы. В одном из англоязычных сообщений по поводу радостного события приведены интересные детали: у переученных пилотов базовой авиации сохраняются некоторые мышечные навыки, неуместные на палубе, в частности, они привыкли сбрасывать газ при посадке, в то время как палубному пилоту этого делать нельзя. Частность, подчёркивающая общность: учиться всегда лучше, чем переучиваться. Принципиальная же проблема возникает потому, что третий и четвёртый китайские авианосцы, как говорят, будут отличаться от "Ляонина" и "Шаньдуна" наличием катапульт. А это значит, что китайцам снова придётся менять программу подготовки пилотов.

Более того, китайская палубная авиация может попасть в "ловушку "Сорю"и "Хирю"". В своё время японцы, получившие два новых маленьких авианосца, во многом вынужденно пришли к концепции "два корабля - одна авиагруппа". Палубы "Хирю" и "Сорю" не позволяли разместить в готовности к старту все ударные самолёты, помещающиеся в ангарах. Поскольку сами ангары были закрытыми - и в них нельзя было прогревать двигатели - обеспечить своевременный подъём всей авиагруппы в два "споттинга" тоже не получалось. Единственным решением стало "объединение усилий" - один авианосец поднимал в воздух торпедоносную эскадрилью, другой - бомбардировочную, что позволяло относительно быстро создать полноценную ударную группу. Это, с одной стороны, позитивно сказалось на развитии японской авианосной доктрины, поскольку способствовало развитию методов массирования палубной авиации. С другой стороны, возникли и проблемы - снизилась гибкость использования палубной авиации, выход из строя одного корабля или его авиагруппы нарушал целостность дивизии (см. "Сёкаку", "Дзуйкаку" и Мидуэй).

Таким образом, технические особенности кораблей наложили отпечаток на доктрину использования палубной авиации, и эта доктрина не менялась несмотря на то, что для новых (и старых) кораблей тех же технических ограничений уже не было. Нечто подобное может случиться и с китайской палубной авиацией: к моменту, когда в строй вступит первые корабль с катапультами, китайский флот накопит большой и специфический опыт использования кораблей к трамплинами, который будет закреплён в умах офицеров, доросших до командных позиций - и закреплён в руководящих документах. Что может привести к "недоиспользованию" потенциала катапульт.

Впрочем, всё сказанное не исключает главного: китайцы опять демонстрируют. И за этими демонстрациями следить по-прежнему очень интересно.

P.S. Для ценителей - чуть более полное видео на китайском. В этом видео есть ночная посадка - очень редкий кадр с китайской палубы. Но нету уверенности в том, что это снято сейчас.