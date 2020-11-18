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«Росморпорт» начал испытания по проекту безэкипажного судовождения

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Как сообщило 16 ноября 2020 года ФГУП "Росморпорт", оно начало испытания оборудования для безэкипажного судовождения. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и при участии Министерства транспорта Российской Федерации и Российского морского регистра судоходства.

Грунтоотвозная шаланда "Рабочая" ФГУП "Росморпорт", оснащенная системой дистанционного управления (с) ФГУП "Росморпорт"

В прошлом году для отработки технологий безэкипажного судовождения в рамках проекта по внедрению безэкипажного судовождения АНО "Отраслевой центр МАРИНЕТ" Национальной технологической инициативы ФГУП "Росморпорт" выделило под испытания связку судов в составе дноуглубительного каравана. На земснаряде "Редут" установлен пульт дистанционного управления грунтоотвозной шаландой "Рабочая", с которого будет осуществляться контроль и управление шаландой. Специальная аппаратура в составе единой базовой технологической платформы установлена и на шаланде.

Натурные испытания начали в ноябре. Тестирование проходит в Керченском проливе в районе морского порта Кавказ под общим руководством рабочей группы отраслевого центра "МАРИНЕТ". Расстояние от района дноуглубительных работ до морского отвала составляет порядка 30 км. Это расстояние и планируется проходить шаланде в режимах дистанционного или автоматического управления.

В настоящее время на судах дноуглубительного каравана выполняются работы по:

- проверке способности установленной аппаратуры получать и транслировать информацию об окружающей обстановке и параметрах судна;

- проверке взаимодействия между установленной на "Рабочей" аппаратурой и дистанционным пультом управления, смонтированном на земснаряде "Редут";

- проверке выполнения заложенных алгоритмов дистанционного и автоматического управления;

- отработке под наблюдением экипажа режима автоматического и дистанционного управления судном на основе утвержденных сценариев.

Предприятие рассчитывает, что в дальнейшем один экипаж на головном судне - земснаряде, сможет одновременно вести управление сразу всеми судами каравана. Это позволит оптимизировать число персонала на судах и улучшить координацию его работы. В случае успешного завершения пилотного проекта дистанционное и автоматическое управление судами дноуглубительного каравана можно будет считать вкладом ФГУП "Росморпорт" в инновационное развитие мирового судоходства.

Внедрение беспилотных технологий, по мнению большинства экспертов отрасли, позволит значительно повысить безопасность и экологичность морских перевозок и работ с одновременным уменьшением эксплуатационных затрат. Автоматическое и дистанционное управление также поможет сократить влияние человеческого фактора, что, с точки зрения предприятия, повысит безопасность судоходства.

Применение высокотехнологичного оборудования, новых условий выполнения задач в море потребует проведения дополнительного обучения экипажей судов и поспособствует еще большей привлекательности профессии моряка.

ФГУП "Росморпорт" в перспективе рассматривает возможность применения дистанционной лоцманской проводки, использования автономных рабочих катеров и внедрения других современных технологий. Так, например, предприятие заинтересовано в продолжении тестирования беспилотных летательных аппаратов, способных вести в сложных морских условиях разведку ледовой обстановки.

Земснаряд "Редут" ФГУП "Росморпорт" (с) ФГУП "Росморпорт"

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