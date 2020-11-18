В ОДКБ указали на риски возвращения боевиков из зон конфликтов

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии.

МОСКВА, 17 ноября/ Радио Sputnik. Секретари советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе видеоконференции констатировали растущую опасность в виде возвращения в страны объединения боевиков из зон конфликтов.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшегося во вторник онлайн-заседания.

"Обращаем внимание на усиливающуюся опасность от возвращения из зон конфликтов на Ближнем Востоке, а также из Афганистана в страны гражданской принадлежности, в том числе государства-члены ОДКБ лиц, причастных к террористической деятельности, и использования приобретенного ими опыта террористической деятельности. Озабоченность вызывает тенденция, связанная с финансированием, подготовкой и оснащением таких лиц для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах", – говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В начале октября радио Sputnik сообщало, что генсек ОДКБ назвал условие для вмешательства организации в конфликт в Карабахе.