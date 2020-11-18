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РИА Новости

В ОДКБ указали на риски возвращения боевиков из зон конфликтов

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 17 ноября/ Радио Sputnik. Секретари советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе видеоконференции констатировали растущую опасность в виде возвращения в страны объединения боевиков из зон конфликтов.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшегося во вторник онлайн-заседания.

"Обращаем внимание на усиливающуюся опасность от возвращения из зон конфликтов на Ближнем Востоке, а также из Афганистана в страны гражданской принадлежности, в том числе государства-члены ОДКБ лиц, причастных к террористической деятельности, и использования приобретенного ими опыта террористической деятельности. Озабоченность вызывает тенденция, связанная с финансированием, подготовкой и оснащением таких лиц для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах", – говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В начале октября радио Sputnik сообщало, что генсек ОДКБ назвал условие для вмешательства организации в конфликт в Карабахе.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
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