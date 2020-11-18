"Швабе" и "Росатом" совместно займутся развитием дорожной инфраструктуры

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве подписали во вторник холдинг "Швабе" и одна из компаний госкорпорации "Росатом".

"Стороны планируют вести совместную работу по созданию технических решений для повышения безопасности на дорогах", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом во вторник.

Соглашение подписано представителями холдинга "Швабе" и компании "Русатом Инфраструктурные решения".

Целью сотрудничества является взаимодействие по направлению "Умный город" и реализация условий Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"В частности, стороны планируют совместную разработку технических решений, нацеленных на снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также на развитие цифровых технологий организации дорожного движения. Компании прорабатывают возможность интеграции существующих продуктов, решений и их подсистем в единую цифровую платформу", - говорится в пресс-релизе.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин отмечает, что "на протяжении нескольких лет холдинг успешно выполняет свои обязательства в рамках экосистемного проекта "Умный город", а также нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"В Москве мы обеспечиваем работоспособность более чем десяти тысяч единиц оборудования ИТС, провели сотни километров придорожного освещения в Нижнем Тагиле, осуществляем аналогичные проекты в других регионах страны. Сегодня мы готовы применять свой многолетний опыт и компетенции в создании, внедрении и обслуживании высокотехнологичного оборудования для модернизации городской среды в совместной работе с нашими партнерами из "Русатом Инфраструктурные решения"", - рассказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь замгендиректора по стратегии "Русатом Инфраструктурные решения" Антон Зубков отметил, что компания имеет большой опыт в цифровизации управления и городской среды как в городах присутствия "Росатома", так и в других населенных пунктах.

"Сегодня наши решения применяются в десятках городов - от Северного Кавказа до Дальнего Востока. В лице компании "Швабе" мы видим одного из лидеров российского рынка цифровых решений и продуктов для управления дорожной сетью и транспортными потоками. Объединение наших компетенций позволит распространить совместный передовой опыт в этой сфере с мегаполисов на малые и средние города, что, в конечном счете, приведет к общему росту безопасности на дорогах страны, повышению качества и эффективности использования дорожной инфраструктуры", - цитирует Зубкова пресс-служба "Швабе".