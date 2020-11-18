Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США

Военную базу Форт-Блисс в Техасе прикрыли израильским противоракетным «зонтиком». Вчера, 16 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что армия США развернула первую из двух закупленных у Израиля систем Iron Dome.

Армия получила первую систему Iron Dome в конце сентября и рассчитывает получить вторую к февралю. Военнослужащие начнут обучение работе с системами Iron Dome и проверят, насколько хорошо она интегрируется с системой IBCS, чтобы достичь возможности оперативного развёртывания.

Пуск ракеты системы Iron Dome Источник изображения: popularmechanics.com

В планах армии США — развернуть одну из систем Iron Dome в Южной Корее для защиты систем THAAD, предназначенных для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Это будет зависеть от возможности интеграции израильской ПВО в единую систему противоракетной обороны США — поскольку Израиль отказался передать исходный код программного обеспечения систем управления ракетными комплексами, могут возникнуть сложности.

Iron Dome (англ. — железный купол) предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись в 2007 году. В 2011 году батарея была развёрнута между Беер-Шевой и Ашкелоном, где в том же году продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из сектора Газа по вышеупомянутым городам.

С 2011 года США выплатили Израилю $1,4 млрд на развитие Iron Dome. Компании Raytheon и Rafael объединили усилия для производства системы «Железный купол» с более чем 50% компонентов, произведённых в США, в рамках требований Минобороны США в обмен на финансирование.

Закупка двух батарей Iron Dome называется «промежуточной». В американском военном ведомстве указывают, что финальное решение о «полном принятии» новых систем ПВО будет объявлено к 2023 году, когда планируется подвести итоги программы Indirect Fires Protection Capability (IFPC).